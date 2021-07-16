Москва, 16 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В России планируют создать двигатель шестого поколения для боевой авиации. Как сообщил заместитель генерального директора Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) Михаил Ремизов, ОДК инициирует соответствующую научно-исследовательскую работу.

Mil.ru Самолеты в небе

«Научно-исследовательская работа по технологиям двигателя-демонстратора шестого поколения включена в перспективный тематический план ОДК и в наши заявки на финансирование по линии государственных программ», — пояснил в интервью ТАСС Ремизов.

Он отметил, что научно-технический задел по изделию необходимо формировать с опережением. Также по его словам, для создания двигателя шестого поколения требуется государственное решение и финансирование.