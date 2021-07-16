Кишинёв, , 10:51 — REGNUM Партиям левого толка Молдавии, выступающим оппозицией прозападным политическим силам страны, необходимо объединиться. Об этом 16 июля заявил лидер молдавской партии социалистов, бывший президент страны Игорь Додон.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Левый фланг нужно реформировать. Нужен ребрендинг. <…> Мы готовы и, скорее всего, укрепим наши ряды», — заявил он в видеообращении, которое размещено на его официальных страницах в социальных сетях.

Также Додон уточнил, что возглавляемая им партия, возможно, уже осенью будет говорить на эту тему с другими молдавскими партиями левого толка и предложит проект консолидации левоцентристов.

Отметим, партии социалистов Молдавии в блоке с партией коммунистов страны получили на внеочередных парламентских выборах в республике 27,1% голосов. Первое место заняла прозападная партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, которая набрала 52,8% голосов.