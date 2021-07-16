Петропавловск-Камчатский, 16 июля 2021, 10:48 — REGNUM Российский атомный ракетный подводный крейсер «Владимир Мономах» возвратился на Камчатку после длительного похода, сообщили 16 июля в Тихоокеанском флоте (ТОФ) РФ.

Атомная ракетная подводная лодка «Владимир Мономах»
Атомная ракетная подводная лодка «Владимир Мономах»
Mil.ru
«Торжественная церемония встречи подводного атомохода прошла на пирсе главной базы подводных сил Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на торжественной церемонии присутствовал командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев, офицеры штаба объединения, а также родные и близкие моряков.

Напомним, «Владимир Мономах» является атомной подводной лодкой стратегического назначения 4-го поколения, построенной по проекту 955 «Борей» на заводе «Севмаш» и переданной флоту в декабре 2014 года. В состав ТОФ «Владимир Мономах» вошёл в сентябре 2016 года.