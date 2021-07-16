Петропавловск-Камчатский, 16 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Российский атомный ракетный подводный крейсер «Владимир Мономах» возвратился на Камчатку после длительного похода, сообщили 16 июля в Тихоокеанском флоте (ТОФ) РФ.

Mil.ru Атомная ракетная подводная лодка «Владимир Мономах»

«Торжественная церемония встречи подводного атомохода прошла на пирсе главной базы подводных сил Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на торжественной церемонии присутствовал командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев, офицеры штаба объединения, а также родные и близкие моряков.

Напомним, «Владимир Мономах» является атомной подводной лодкой стратегического назначения 4-го поколения, построенной по проекту 955 «Борей» на заводе «Севмаш» и переданной флоту в декабре 2014 года. В состав ТОФ «Владимир Мономах» вошёл в сентябре 2016 года.