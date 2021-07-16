Ярославль, 16 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Ярославской области кандидаты в депутаты Госдумы России начали сдавать документы для выдвижения. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Yaroslavl.izbirkom.ru Анатолий Грешневиков подает документы

14 июля документы принесли кандидаты от «Единой России» депутат Госдумы Андрей Коваленко (194 округ) и депутат Яроблдумы Лариса Ушакова (195 округ). 15 июля документы сдал депутат Госдумы Анатолий Грешневиков, выдвинутый партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» по 195 округу.

Грешневиков — ветеран ярославской политики, он был депутатом Верховного совета РСФСР и Госдумы всех созывов начиная с 1990 года. Конкуренцию ему составит более молодая Лариса Ушакова. Ожидается что это будет одно из главных противостояний избирательной кампании.

Ранее документы для выдвижения подали кандидаты, выдвинутые политической партией «Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России». По 194 округу пойдёт депутат областной думы Ирина Лобанова, по 195-му — помощник депутата Госдумы, житель Нерехты Евгений Смирнов.

Помимо представителей партий, о сборе подписей комиссию уведомили три самовыдвиженца.