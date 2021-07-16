Улан-Удэ, 16 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Следователи в Улан-Удэ начали проверку по факту обрушения на ребёнка кровли здания республиканского наркодиспансера. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM следственного управления СКР по Бурятии, информация об этом ранее появилась в СМИ.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Инцидент произошёл днём 14 июля. В результате падения фрагмента кровли был придавлен находившийся рядом ребёнок. С травмами головы его доставили в больницу.

Отмечается, что в публикации содержатся сведения о халатности представителей диспансера.

«В ходе указанной проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, и бездействию ответственных должностных лиц ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» будет дана объективная правовая оценка», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, на ребёнка упал навес здания. В больнице у пострадавшего диагностировали незначительные повреждения мягких тканей, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, подкожная гематома теменно-затылочной области.