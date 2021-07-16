Киев, , 10:50 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал назначение депутата «Слуги народа» Дениса Монастырского новым главой МВД.

Заседание Верховной рады Rada.gov.ua

Соответствующее решение было принято утром 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

За назначение Монастырского проголосовали 18 парламентариев, и лишь один воздержался. Стоит отметить, что кандидат на должность министра внутренних дел с начала работы Рады нынешнего созыва является главой данного комитета.

Ожидается, что в ближайшее время кандидатуру Монастырского вынесут на голосование в сессионный зал. Ранее в «Слуге народа» заявили, что поддержать его могут более чем 300 голосами при 226 необходимых. Накануне Верховная дара уволила с поста главы МВД Украины Арсена Авакова, занимавшего этот пост с февраля 2014 года.