Стокгольм, 16 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В связи с пандемией коронавируса оказание плановой медицинской помощи в Швеции во многих случаях было отложено, вследствие чего в стране были отменены многие запланированные операции. В свою очередь редакция SVT подсчитала, сколько дней потребуется шведским врачам, чтобы выплатить «долг в сфере здравоохранения».

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За 2020 и частично 2021 годы в Швеции было выполнено примерно на 126 000 плановых операций меньше, чем обычно. Поскольку теперь потребность людей в лечении от COVID-19 сходит на нет, шведские медики смогут приступить к проведению отмененных операций. Однако сколько времени им потребуется, чтобы решить эту проблему?

Итак, в среднем в Швеции в день проводится 1 009,9 плановых операций. В 2020 году в сутки выполнялось 777 операций, что на 232 операции меньше, чем обычно. Через 366 дней в стране образуется задолженность в виде отложенных 85 076 операций.

В 2021 году в среднем в день выполняется 781 операция, что на 229 операций в день меньше, чем обычно. За 180 дней (начиная с 29 июня, когда статистика была загружен) получается задолженность в 41 190 отмененных операций.

Итого долг шведской системы здравоохранения составляет: 85 076 + 41 190 = 126 266 операций. Таким образом, если иметь в виду, сколько операций обычно выполняется за один день, то для погашения долга потребуется 126 266 ÷ 1009,9 = 125 дополнительных рабочих дней.