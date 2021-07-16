Барнаул, 16 июля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Алтайском крае увеличилось число школьников, получивших максимальные баллы по ЕГЭ. Об этом 15 июля со ссылкой на министра образования и науки края Максима Костенко сообщают «Вести-Алтай».

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"В этом году у нас 54 стобалльника. С 2020 годом сложно сравнивать, мы за базу берем 2019 год, тогда у нас было 40 стобалльников, а сейчас — 54», — пояснил чиновник.

По словам Костенко, меньше процент тех детей, которые не преодолели пороговых значений по ЕГЭ.

Он также отметил, что значительно улучшились результаты по литературе, математике, информатике и обществознанию.

Как сообщало ИА REGNUM, известие о том, что в России могут отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) и вернуться к «традиционному формату», вызвало оживлённую дискуссию в Facebook.

Неожиданно много комментариев появилось после того, как доцент кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексей Ушаков категорично заявил, что он выступает против возврата к прежней экзаменационной системе.

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