Москва, , 10:43 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее срок действия паспортов, подлежащих замене. Об этом 16 июля сообщает сайт правительства.

Паспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

По действующим правилам, гражданам России после достижения 20 или 45 лет сразу нужно поменять паспорт, поскольку документ автоматически становится недействительным.

При этом на период оформления нового паспорта, которое занимает до 30 дней, выдаётся временное удостоверение. С этим документом, отметили в правительстве, гражданин не может получить кредит в банке или зарегистрироваться на сайте госуслуг.

«Новое постановление избавит людей от таких неудобств», — рассказали в правительстве.

Теперь паспорта останутся действительными до дня оформления нового документа. При этом срок не может превышать 90 дней после достижения возраста.

Кроме того, продлевается срок подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет — с 30 до 90 дней со дня рождения.