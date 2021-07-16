Москва, 16 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. С 2019 года доходы самозанятых превысили 320 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев, комментируя информацию о том, почему все больше жителей РФ задумываются о получении статуса самозанятого.

(сс) kenteegardin Налоги

«Потенциал роста количества самозанятых прежде всего зависит от текущей ситуации в экономике, — сказал Ахмадеев. — С одной стороны, пандемия отрицательно повлияла на чувствительный сектор экономики в лице субъектов малого предпринимательства, где рост количества занятых за 2020 год по сравнению с 2019 годом составил только 1%. Однако этот 1% обеспечен увеличением количества желающих воспользоваться режимом самозанятых (23 млн чел.), что свидетельствует о выгодности применения режима. В крупных городах основными видами деятельности для самозанятых являются услуги такси, строительные и маркетинговые услуги и т.д. Молодые при этом чаще всего выбирают деятельность в сфере маркетинга, рекламы, услуги по доставке и т.д.».

Как подчеркнул Ахмадеев, за всё время проведения налогового эксперимента (с 2019 года) доходы самозанятых превысили 320 млрд рублей, а сумма уплаченного налога в бюджет составила 8 млрд руб.

«Это свидетельствует о привлекательности режима», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ахмадеев назвал одно из главных преимуществ, которое получают граждане РФ, решив стать самозанятыми.