Калуга, 16 июля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В продовольственных магазинах Калужской области с 7 по 14 июля увеличились цены на свинину — на 1,7%, рис шлифованный — на 1,1%, масло сливочное — на 0,6%, сыры — на 0,3%. Об этом 16 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы областного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары.

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По данным региональной статистики, индекс потребительских цен на продовольственные товары за июнь 2021 года по отношению к маю составил 100,5%, по отношению к декабрю 2020 года — 106,2%. В течение месяца увеличились цены на муку — на 2,2%, соль, соус, специи, концентраты — на 1,9%, плодоовощную продукцию, включая картофель — на 1,8%, маргарин, напитки безалкогольные — на 1,4%, рыбу — на 1,3%, кондитерские изделия — на 1,2%, мясо — на 1%, молоко и молочную продукцию — на 0,8%.

В настоящее время в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45,80 руб./кг, масло подсолнечное — 101,26 руб./кг, яйца куриные — 59,35 руб./дес., картофель — 50,12 руб./кг, морковь свежую — 65,53 руб./кг.