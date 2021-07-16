Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Попытка успокоить ночных дебоширов под окнами жилого дома в Петербурге привело к избиению женщины, возмутившейся шумом, а затем к убийству ее обидчика. Еще один участник инцидента оказался в больнице.

Nversia.ru Нож

Как сообщает 16 июля «Фонтанка», конфликт между жителями дома №106/2 по улице Будапештской во Фрунзенском районе и любителями выпить на лавочке у дома произошел около четырех часов ночи. На громкие крики, смех и разговоры под окнами отреагировала мать трехлетнего ребенка, которая решила лично урезонить дебоширов.

В результате один из нетрезвых мужчин избил разгневанную женщину, после чего к ней на помощь пришел ее 37-летний муж. В результате между пьяными нарушителями тишины и мужчиной завязалась драка в ходе которой последний применил нож.

«Напавший на женщину, и его приятель получили ножевые ранения в грудь и бедро. Обидчик матери ребёнка — 40-летний мужчина — скончался в НИИ Джанелидзе», — говорится в сообщении.

В настоящий момент мужчина, защищавший свою супругу и спокойный сон ребенка, задержан и помещен в изолятор временного содержания (ИВС). Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.