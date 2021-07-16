Москва, 16 июля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Низкий уровень гостиничного сервиса в ряде регионов РФ отрицательно повлиял на популярность летнего отдыха в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

Russkiydom.su Внутренний туризм

«Гостиничный и туристический бизнес в РФ за время пандемии не досчитался и не досчитается десятков миллиардов рублей. И до конца 2021 года ситуация кардинально не изменится, — сказал Гареев. — Возвращение Турции на туристический рынок в качестве принимающей страны, готовящийся к открытию Египет и возобновление авиасообщения с некоторыми странами Европы — все это снизит доход от внутреннего туризма. Ограничения на посещение курортов Краснодарского края, Калининградской области, Алтайского края, Республики Дагестан также сказались на потенциальной прибыли от туризма в данных регионах. Теперь эти деньги останутся в зарубежных странах или в кошельках жителей РФ».

В целом, как подчеркнул Гареев, пандемия положительно сказывалась на российской индустрии туризма до весны 2021 года.

«Российские туристы открыли для себя новые направления внутри страны, — сказал эксперт. — Однако жажда наживы, характерная для многих гостиничных предприятий, экскурсионных и туристических агентств, низкий уровень сервиса в ряде регионов во время закрытия границ, испортили впечатления наших туристов об отдыхе в РФ. Вместо того, чтобы воспользоваться открывшимся потенциалом и возможностями, российские представители рынка сами же «съели» все предполагаемые выгоды от сложившейся ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае зафиксирован рост туристического потока.