Стокгольм, , 10:43 — REGNUM Вечером 15 июля гостем студии телеканала SVT стал государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, который ответил на актуальные вопросы о наблюдаемой в стране эпидемиологической динамике, обусловленной распространением коронавирусной инфекции. В частности, он отметил, что в Швеции на протяжении нескольких недель сохраняется «стабильная» ситуация с SARS-CoV-2.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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15 июля в Швеции были сняты очередные ограничения. На вопрос, почему это происходит именно сейчас, Тегнелл ответил следующее:

«Потому что именно сейчас мы достигли установленных нами критериев, чтобы снять ограничения».

»Мы делаем это в несколько этапов. И делаем это очень осторожно. Мы постоянно следим за развитием ситуации, и в Швеции наблюдается низкий уровень распространения коронавирусной инфекции», — добавил эпидемиолог.

«В некоторых частях Европы коронавирус широко распространен. Правильно ли ослаблять ограничения прямо сейчас?» — задал вопрос журналист.

«Да, такова наша оценка. Мы должны исходить из ситуации именно в Швеции, которая стабильна уже несколько недель», — ответил Тегнелл.

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