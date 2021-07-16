Москва, 16 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Паспорта российских граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, продолжат действовать ещё 90 дней. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Максим Додонов Красная Весна Российские паспорта

«Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлён до 90 дней», — говорится в сообщении.

Изменение вступит в силу с момента официального опубликования постановления. До настоящего времени паспорт граждан, которым исполнилось 20 или 45 лет, автоматически становился недействительным. Им выдавали временное удостоверение личности, которое не позволяло, к примеру, взять банковский кредит или завести аккаунт на «Госуслугах».

«Новое постановление избавит людей от таких неудобств», — пояснили в правительстве.

Кроме того, с 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта составит не более пяти рабочих дней.

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