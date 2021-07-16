Джакарта, , 10:40 — REGNUM Вьетнам планирует эвакуировать своих граждан из Индонезии из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Самолет Павел Латышов © ИА Красная Весна

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Посольство Вьетнама в Индонезии объявило, что координирует действия с соответствующими агентствами для эвакуации граждан.

Помимо Вьетнама, Япония и Тайвань также начали репатриацию своих граждан из Индонезии из-за всплеска случаев заражения коронавирусом. Япония начала эвакуацию своих граждан 14 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, около 100 предпринимателей и жителей Тайваня намерены покинуть Индонезию в ближайшее время из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

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