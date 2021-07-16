Москва, 16 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Одно из главных преимуществ, которое получают граждане РФ, обзаводясь статусом самозанятого, — это сокращение бумажного документооборота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев, комментируя информацию о том, почему все больше жителей РФ задумываются о получении статуса самозанятого.

Kakprosto.ru Налоги

«Прежде всего режим самозанятых удобен дистанционной регистрацией через личный кабинет на сайте ФНС России или обслуживающий банк, — сказал Ахмадеев. — Преимуществами режима самозанятых является сокращение бумажного документооборота, отсутствие сдачи налоговой декларации и возможность электронной регистрации и снятия с учета при необходимости. Поэтому минимизированы прямые контакты с налоговыми органами, а процесс уплаты налога осуществляется также автоматизировано. Режим самозанятых также предусматривает возможность физлицам участвовать в госзакупках, что особенно важно в сложившихся непростых экономических условиях для всех предпринимателей».

Как полагает экономист, потенциалом дальнейшего привлечения людей из «серой» зоны экономики в категорию самозанятых может быть возможность учета пенсионного стажа, поскольку действующий порядок этого не предусматривает.

«Другим желательным аспектом по корректировке режима является расширение максимальной суммы дохода за год в 2,4 млн рублей», — уточнил Ахмадеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что цифровая трансформация и пандемия вытесняют жителей РФ из традиционных трудовых отношений.