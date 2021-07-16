Стокгольм, 16 июля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. С 9 августа 16−18 летние граждане Швеции, а также дети старше 12 лет, страдающие хроническими заболеваниями, могут записаться на вакцинацию от COVID-19. Отмечается, что в некоторых регионах страны согласие опекунов для этого может не потребоваться. Об этом 16 июля сообщила радиостанция Svertiges Radio.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

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Как пишут журналисты, каждый отдельный регион должен решить, должны ли несовершеннолетние получить согласие родителей или опекунов. Так, например, власти Кальмара решили, что несовершеннолетние должны спрашивать разрешения у взрослых, в то время как в Уппсале выбрали другой подход.

«Мы намерены оценить степень зрелости каждого отдельного молодого человека в связи с вакцинацией, и если мы будем сомневаться в ней, то мы потребуем согласие родителей», — заявила в эфире радиостанции координатор по вакцинам в Уппсале Инге Брюс.