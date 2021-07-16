Киев, 16 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, на Украине начали действовать очередные нормы скандального языкового закона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

В частности, согласно нормам законодательства, с сегодняшнего дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться исключительно на государственном языке. Так, спектакли на ином, чем государственный, языке в государственных и коммунальных театрах Украины должны сопровождаться переводом на государственный язык.

Кроме того, новые нормы касаются книжной отрасли — теперь украинские издатели обязаны издавать на государственном языке не менее 50% всех изданных в течение года названий книжных изданий, а доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, осуществляющем книгораспространение, также должна составлять не менее 50%.

Также языком распространения и демонстрации фильмов на Украине отныне является исключительно государственный язык.

Комментируя новые нормы, языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в последнее время наблюдались попытки осуществить «языковую контрреволюцию» и вернуть русский язык хотя бы в образование — но они «потерпели крах».

ИА REGNUM напоминает, что ранее на этой неделе Конституционный суд Украины вынес решение о конституционности языкового закона и заявил, что украинский язык является «непременным условием» государственности и соборности.