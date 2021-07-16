Киев, 16 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В результате плохой погоды — дождя и сильных порывов ветра — на Украине без электричества остались почти 170 населенных пунктов. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Без электричества

«По состоянию на 7:00 (совпадает с мск) 16 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) без света остались 169 населенных пунктов. Причиной отключения стало срабатывание систем автоматической защиты линий электропередачи», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 79 населенных пунктов из этого числа осталось без электроэнергии во Львовской области, 59 — Закарпатской и еще 31 — в Сумской области.

Кроме этого, сообщается, что бригады областных обслуживающих энергетических структур привлечены к ликвидации последствий непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, жители екатеринбургского микрорайона Химмаш лишились электричества в ночь на 15 июля 2021 года.