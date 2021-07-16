Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Петербурге из-за аномальной жары упала посещаемость автосалонов и количество бронирований клиентами новых автомобилей, сообщают участники авторынка.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

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По данным Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группы компаний «Прагматика», в июне 2021 года индекс контрактования новых автомобилей в дилерских центрах Северной столицы сократился на 11% по сравнению с маем текущего года. Одной из причин такого падения является аномально жаркая погода, уверены автодилеры.

«Летом уровень контрактования, как правило, не показывает значительного роста, а в этом году на него повлияла жаркая погода, которая установилась в Петербурге, — трафик в автосалонах сократился», — отметил директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский.

Другим фактором снижения покупательской активности в автосалонах называют повышение стоимости новых автомобилей, что приводит к частичному оттоку спроса на вторичный рынок или вынуждает отложить покупку.

Последний раз в июне индекс контрактования уменьшался в 2018 году, когда в России проходил чемпионат мира по футболу, отвлекавший на себя внимание значительной части экономически активного населения. В 2019 и 2020 годах показатель июня был в плюсе.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме контрактования новых автомобилей в России сократилась и составила в июне 7,8% (год назад — 9,9%).