Улан-Удэ, 16 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Железнодорожном районе Улан-Удэ с 20 часов 16 июля до 8 утра 17 июля будет отключена подача холодной воды. Всего под ограничение попали более 6,4 тыс. домов, в которых проживают около 84,4 тыс. потребителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Нет воды

Причиной отключения стала неисправность на коллекторе по улице Революции 1905 года. Днём 14 июля поступила информация о засоре на линии, при проверке специалисты обнаружили провал на трубопроводе. Для откачки стоков была установлена дизельная станция.

«Однако даже дизельная насосная станция не справляется с таким объемом перекачки стоков, которые идут со всего Железнодорожного района Улан-Удэ. Поэтому принято решение об отключении холодного водоснабжения в Железнодорожном районе», — отметили в мэрии.

В работах задействовано 20 ремонтников и пять единиц техники. На время отключения воды, как отмечается, будет организован подвоз.