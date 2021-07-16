Ялта, Крым, 16 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Житель Ялты, жестоко расправившийся со своей женой и пытавшийся убить тёщу, будет отправлен на принудительное лечение, об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 16 июля. В ведомстве сообщили о завершении предварительного следствия по данному делу.

publicdomainpictures.net Покушение на убийство

По данным следствия, утром 30 января 2021 года 44-летний мужчина, у которого случился приступ психического расстройства, избил жену и тещу. После этого он нанес своей жене более 100 ранений — ножницами, ножом и кухонным топором, женщина скончалась на месте. На этом он не остановился — схватив молоток, он попытался взломать входную дверь соседской квартиры, где скрылась теща, но женщина успела выпрыгнуть в окно и спастись.

«Согласно результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, на период совершения преступления и далее у фигуранта уголовного дела выявлялось бредовое расстройство, которое лишает его способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими», — уточнили в СК.

Следствие направило в прокуратуру постановление о передаче уголовного дела в суд для применения в отношении подследственного мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.