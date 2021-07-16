Сеул, , 10:41 — REGNUM Если рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Южной Корее не уменьшится, то за пределами столичного региона будут введены дополнительные ограничения на количество участников частных собраний. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

В Южной Корее Michael Sean Gallaghe

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Данное заявление он сделал 16 июля в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Напомним, что в столичном регионе страны, который охватывает города Сеул, Инчхон, а также провинцию Кёнгидо, действуют максимальный четвертый уровень социального дистанцирования, а в большинстве других регионов — второй уровень.

Премьер-министр Южной Кореи подчеркнул, что в регионах, где не вводились ограничения на количество участников частных собраний, отмечен рост числа инфицированных. Ким Бу Гём также призвал ввести более строгие антиковидные меры, включая ограничение числа участников частных собраний до четырёх человек, за пределами столичного региона в связи с началом сезона летних отпусков.