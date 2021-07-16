Иркутск, , 10:32 — REGNUM В Иркутск сегодня, 16 июля, прибыл министра внутренних дел России Владимир Колокольцев. Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава федерального ведомства совершает рабочую по Приангарью. В ходе встречи с губернатором Игорем Кобзевым он отметил, что в целом оперативная обстановка на территории области стабильная.

В Иркутске состоялась встреча Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева и губернатора Приангарья Игоря Кобзева Правительство Иркутской области

Этому способствует в том числе реализация региональных программ правоохранительной направленности. Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с обеспечением правопорядка в период предстоящей избирательной кампании.

«В преддверии единого дня голосования, как правило, возрастает публичная активность. И здесь крайне важно, чтобы все мероприятия проводились в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнул Владимир Колокольцев.

Одной из тем встречи стала работа по борьбе с незаконными рубками в Иркутской области. Этот вопрос находится на постоянном контроле главы Приангарья.

Кроме того, Игорь Кобзев обратился к Владимиру Колокольцеву с предложением рассмотреть региональному управлению МВД возможность выделения транспорта для помощи врачам, которые работают с пациентами с COVID-19.

«Во время второй волны пандемии мы выделяли врачам служебный транспорт правительства Иркутской области. Как только началась третья волна, такую работу сразу же возобновили.

Это заметно увеличивает мобильность врачей, они могут обслужить гораздо больше пациентов. Пока, к сожалению, болезнь не отступает, поэтому хотелось бы, чтобы и другие ведомства поддержали нас в вопросе помощи докторам», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 июля число умерших пациентов с COVID-19 в Иркутской области достигло 3319 человек, причём 36 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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