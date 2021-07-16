Москва, 30 марта, 2015, 13:34 — ИА Регнум. Увольнение директора Новосибирского театра, где поставили «Тангейзер», не связано с цензурой. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 30 марта высказал глава комитета Государственной думы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР). «С тем, что возвращается цензура, я не согласен», — заявил Нилов. «Почему многотысячный митинг В Грозном в отношении Charlie Hebdo — это не цензура, а запрет на изображение Христа между ног обнаженной женщины — цензура?», — задает парламентарий риторический вопрос.

Увольнение Бориса Мездрича — «это решение, принятое с опозданием», полагает депутат Госдумы. «Можно было не доводить до увольнения», — считает Нилов. «Я думаю, что директор мог предотвратить развитие негативных последствий, если бы учел первую реакцию», — полагает депутат.

«Одно дело творческий кураж, другое — оскорбление чувств верующих», — говорит он. «Напомню, что все это происходило на фоне Charlie Hebdo. Постановка разделила Новосибирск, противостояние усилилось. Ситуация была запущена, центральная власть должна была принять меры — и решение принято», — отметил Нилов.