Увольнение Мездрича не связано с цензурой — глава комитета Госдумы
Москва, 30 марта, 2015, 13:34 — ИА Регнум. Увольнение директора Новосибирского театра, где поставили «Тангейзер», не связано с цензурой. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 30 марта высказал глава комитета
Увольнение Бориса Мездрича — «это решение, принятое с опозданием», полагает депутат Госдумы. «Можно было не доводить до увольнения», — считает Нилов. «Я думаю, что директор мог предотвратить развитие негативных последствий, если бы учел первую реакцию», — полагает депутат.
«Одно дело творческий кураж, другое — оскорбление чувств верующих», — говорит он. «Напомню, что все это происходило на фоне Charlie Hebdo. Постановка разделила Новосибирск, противостояние усилилось. Ситуация была запущена, центральная власть должна была принять меры — и решение принято», — отметил Нилов.