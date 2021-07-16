Ташкент, 16 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Ташкенте состоялась церемония открытия почетного консульства Австрии в Узбекистане, сообщает агентство «Дунё».

Иван Шилов ИА REGNUM Австрия

В мероприятии принял участие посол Австрии в Узбекистане с резиденцией в Вене Алоис Краут, а также представители узбекистанского МИД. Почетным консулом Австрии в Узбекистане стал Ибрагим Мухамеджанов.

Отмечается, что почетное консульство обеспечит консультативную поддержку предпринимателям и туристам, а также упростит для них процедуру получения виз.

Участники церемонии отметили, что открытие консульства укрепит двустороннее торгово-экономические и культурно-гуманитарное сотрудничество.

«Мы приложим все усилия для обеспечения увеличения взаимного туристического потока», — сказал Ибрагим Мухамеджанов.

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