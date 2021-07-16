Стокгольм, 16 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Релиз кооперативной экшен-игры Warhammer 40,000: Darktide был перенесён на 2022 год. Об этом сообщило издание PC Gamer.

Сdc.gov Коронавирус

Разработчики из студии Fatshark отметили, насколько сложно создавать видеоигры во время пандемии и заявили, что им нужно дополнительное время на доработку Darktide. Релиз ожидается в начале 2022 года — точная дата пока не сообщается.

Warhammer 40,000: Darktide — это многопользовательский шутер от первого лица, события которого разворачиваются в популярной фантастической вселенной Warhammer 40,000. Персонажи игроков будут служить некоему Инквизитору и пытаться «искоренить заразу Хаоса».