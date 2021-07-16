Москва, 16 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Врач, доктор медицинских наук Сергей Хомяков назвал симптомы, которые могут сигнализировать о том, что человек получил тепловой удар.

Health.mil Жара

«Симптомы (теплового удара) — учащенное сердцебиение и дыхание, усталость, мышечная слабость, головная боль, головокружение, рвота, спазмы мышц, потеря сознания, повышение температуры тела при отсутствии потоотделения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, чтобы минимизировать риск заработать тепловой удар, необходимо скрыться в тени от прямого попадания солнечных лучей. Кроме того, в жару надо пить необходимое количество жидкости.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее врач Суна Исакова призвала пить больше воды, покрывать голову и носить светлую одежду в жару, чтобы уберечь себя от теплового удара.

От зноя следует прикрываться головными уборами, носить светлую широкую свободную одежду, пользоваться солнцезащитным кремом и очками. Как можно больше времени лучше проводить в помещении с кондиционером, но при этом избегать резкого перепада температур.