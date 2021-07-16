Москва, 16 июля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В четверг, 15 июля, на рынке нефти продолжилось развитие коррекции, в результате чего за два дня Brent подешевела более чем на 4%. В последний день торговой недели котировки находятся под небольшим давлением, тестируя уровень 73 доллара за баррель, утрата которого вернет в игру минимумы прошлой недели непосредственно над отметкой 72 доллара. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, трейдеры продолжают склоняться к продажам на фоне ухудшения отраслевой картины. Неопределенность вокруг ОПЕК+ так и не разрешилась — слухи о консенсусе относительно добычи оказались ложными. Между тем в Штатах наблюдается ослабление спроса на бензин несмотря на пик сезона вождения. Растет и добыча на сланцевых месторождениях США, что только добавляет сомнений в восстановление баланса на рынке, отметил эксперт.

Дадашев добавил, что плавное сползание котировок от пиковых максимумов, достигнутых ранее в этом месяце на подходе к отметке 78 долларов, вероятно, продолжится в ближайшей перспективе, особенно в условиях укрепления доллара. При таком сценарии под угрозой может оказаться психологическая отметка 70 долларов, пробой которой послужит внушительным сигналом к дальнейшему снижению. Впрочем, пока предпосылок для столь агрессивных продаж не наблюдается, отметил он.