Уфа, , 10:34 — REGNUM Ринат Баширов покинул пост первого заместителя руководителя администрации главы Башкирии. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации главы региона.

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Сообщается, что Баширов покинул свой пост по собственному желанию.

На сайте хоккейного клуба «Салават Юлаев» сообщается, что он стал председателем совета этого клуба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Баширов был назначен первым заместителем руководителем администрации главы Башкирии 24 октября 2018 года.