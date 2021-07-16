Появились подробности о новом паркетнике BYD Yuan EV
Пекин, 16 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Китайский электрический паркетник BYD Yuan EV второго поколения появится на глобальном авторынке осенью 2021 года. Об этом сообщается на сайте минпромторга КНР.
Новинка будет собираться на новой «тележке» BYD e 3.0. Габаритные размеры автомобиля составляют 4455×1875×1615. При этом расстояние между осями колёс вырастет на 185 мм, до 2720 мм. Вес автомобиля равен 1690 кг, что на 85 кг больше, чем у актуальной версии модели.
Покупатели смогут выбрать для модели колёса трёх типоразмеров: 215/60 R17, 215/55 R18, 235/50 R18.
В движение электромобиль будет приводить электродвижок TZ200XSQ, который развивает максимальную производительность 150 кВт (204 л.с.). Это на 50 кВт больше предшественника паркетника. Дальность хода авто пока неизвестна.
Напомним, в июне нынешнего года компания BYD увеличила продажи машин на новых источниках энергии, включая чисто электрические транспортные средства и гибридные электрокары с подключаемыми модулями, на 192,03%, до 41 366 экземпляров.
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