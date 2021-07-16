Пекин, 16 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Китайский электрический паркетник BYD Yuan EV второго поколения появится на глобальном авторынке осенью 2021 года. Об этом сообщается на сайте минпромторга КНР.

Drive.ru Электрический паркетник BYD Yuan EV второго поколения

Новинка будет собираться на новой «тележке» BYD e 3.0. Габаритные размеры автомобиля составляют 4455×1875×1615. При этом расстояние между осями колёс вырастет на 185 мм, до 2720 мм. Вес автомобиля равен 1690 кг, что на 85 кг больше, чем у актуальной версии модели.

Покупатели смогут выбрать для модели колёса трёх типоразмеров: 215/60 R17, 215/55 R18, 235/50 R18.

В движение электромобиль будет приводить электродвижок TZ200XSQ, который развивает максимальную производительность 150 кВт (204 л.с.). Это на 50 кВт больше предшественника паркетника. Дальность хода авто пока неизвестна.

Напомним, в июне нынешнего года компания BYD увеличила продажи машин на новых источниках энергии, включая чисто электрические транспортные средства и гибридные электрокары с подключаемыми модулями, на 192,03%, до 41 366 экземпляров.

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