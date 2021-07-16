Вашингтон, 16 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Во время перестрелки с вооружённым неизвестным в городе Левелленд в американском штате Техас погиб один полицейский и еще четверо были ранены. Об этом 16 июля сообщает местный телеканал KWTX.

Rosemary Ketchum Полиция. США

«В результате перестрелки со злоумышленником глава отряда спецназа скончался от полученных травм», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что остальные раненые полицейские в настоящее время госпитализированы и находятся в нормальном состоянии.

Также указывается, что накануне дорожный патруль Техаса сообщил об агрессивно ведущем себя на дороге водителе автомобиля, а позднее местный житель позвонил в полицию, сообщив, что его сосед «вёл себя странно и прогуливался с большим пистолетом».

После этого на место выехал наряд полиции, который отметил агрессивное поведение злоумышленника, и вскоре началась перестрелка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мужчина, разгуливающий с пистолетом в руках по Аллее славы в Голливуде (американский город Лос-Анджелес), был застрелен полицейскими.