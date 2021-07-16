Абакан, 16 июля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 177 носителей коронавируса, с начала 2021 года — 10 070. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июля в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С 1 января вылечились от коронавирусной инфекции 8359 жителей Хакасии, в том числе 142 — за последние сутки.

Жертвами COVID-19 стали ещё 13 жителей региона. Это десять женщин (51 год, 56 лет, 64 года, 64 года, 68 лет, 72 года, 72 года, 77 лет, 85 лет, 89 лет) и трое мужчин (59 лет, 61 год, 87 лет). С начала года в Хакасии скончались 313 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в регионе выявили 175 носителей коронавируса, выздоровели 228 человек.