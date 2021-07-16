Москва, 16 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В пятницу, 16 июля, российская валюта на утренних торгах демонстрирует около нулевую динамику, теряя 0,12% и удерживаясь вблизи важного сопротивления 74,60 за американский доллар. Об этом сообщил ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По его словам, не смотря на относительную устойчивость рубля, ситуация на других рынках явно сигнализирует о сложностях, с которыми сегодня, 16 июля, может столкнуться российская валюта. Азиатские торги прошли разнонаправлено — китайский Hang Seng вырос на 0,19%, а японский Nikkei 225 упал на 0,93%. Фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы сигнализируют о растущей неуверенности, цены на нефть падают третий день уже потеряв более 4,0% стоимости, российские фондовые индексы РТС и индекс Мосбиржи находятся на грани серьезной нисходящей коррекции, тестируя важные уровни поддержки. В общем ситуация очень сложная и, судя по всему, рублю предстоит снижение, считает эксперт.

Розман добавил, что техническая картина выглядит чуть менее пессимистично, главным образом за счет того, что курс российской валюты, по отношению к доллару США пока удерживается ниже верхней границы дневного торгового диапазона 73,90−74,60. Если этот барьер будет сломан, например на фоне продолжения падения цен на нефть или публикации позитивного июньского отчета по розничным продажам в США сегодня, 16 июля, в 15:30 по мск, то следующей целью ослабления рубля станет район отметок 75,50−76,00, отметил он.