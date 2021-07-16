Урус-Мартановский район, Чечня, 16 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Чечне при падении с дерева скончался пятилетний ребенок. Трагедией закончилась его игра во дворе дома родственников, у которых он находился в гостях. По данному факту организована доследственная проверка, сообщили 16 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

(сс) rapha16 Срубленные деревья

Установлено, что инцидент произошел в городе Урус-Мартан. Мальчик взобрался на дерево во дворе дома, под которым были сложены строительные материалы. Не удержавшись, он сорвался вниз и получил открытую черепно-мозговую травму, ударившись о стройматериалы. Спасти малолетнего потрадавшего врачи не смогли.

Причины и обстоятельства несчастного случая установят следователи. Будет также дана оценка действиям взрослых, не обеспечившим безопасность ребенка.