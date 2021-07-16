Екатеринбург, 16 июля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге предъявили обвинение 33-летней Анне Ш., задержанной по факту сожжения мужчины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Поджог

Гражданку обвиняют по п. «в», «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершённое из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Женщина может получить до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, ночью 24 мая 2021 года обвиняемая облила спавшего бездомного мужчину горючей жидкостью из стоявших рядом бутылок и подожгла его зажигалкой. Пострадавший получил ожоги и был госпитализирован, но врачам не удалось его спасти. Злоумышленница скрывалась от правоохранительных органов, 14 июля её задержали.

«Значимую помощь в розыске гражданки оказали средства массовой информации, которые разместили сведения о фигурантке», — сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области приговорили местного жителя за поджог машины сотрудника ГИБДД.