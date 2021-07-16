Токио, 16 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Любые политические протесты в ходе церемоний награждения на Олимпийских играх в Токио недопустимы. Об этом 16 июля заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, сообщает The Financial Times.

Томас Бах

«Пьедестал и церемония награждения медалями созданы не для политических демонстраций», — сказал Бах.

Он отметил, что они созданы, чтобы почтить тех спортсменов, кто завоевал медали за спортивные достижения, а не за личные взгляды.

По его словам, Олимпиада должна объединять страны и народы, а не разобщать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Олимпиаде в Токио российским спортсменам выдали рекомендации по ответам на острые вопросы СМИ.

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