Чита, 16 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Забайкальский край получил 3000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции, сообщает 16 июля пресс-служба правительства региона.

Наталья Диева Вакцина

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Как пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения края Оксана Немакина, партия распределена и уже доставляется по медицинским учреждениям города Читы и края.

«Новая партия направлена в Борзинский, Краснокаменский, Приаргунский, Оловянинский, Забайкальский, Калганский и Александрово-Заводский районы. В Чите вакцина направлена в клинический медицинский центр, а также городскую больницу № 2», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае в рамках массовой вакцинации от коронавируса по состоянию на 16 июля первым компонентом вакцины привито 226 559 человек, вторым — 182 779.

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