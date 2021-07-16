Екатеринбург, 16 июля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержали девушку, подозреваемую в жестоком убийстве парня. Ей уже предъявлено обвинение, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Фото: УМВД РФ по г. Екатеринбургу.

33-летней местной жительнице вменяют убийство с особой жестокостью из хулиганских побуждений в отношении заведомо находящегося в беспомощном состоянии). Следователи считают, что 24 мая ночью она увидела спавшего на улице 22-летнего бомжа, облила его легковоспламеняющейся жидкостью из бутылок, находившихся возле гражданина, и затем подожгла. Юноша в итоге скончался в больнице.

Подозреваемая скрылась, но была объявлена в розыск. Поймали её 15 июля. СКР будет настаивать на её водворении в СИЗО.

В УМВД по Екатеринбургу добавляют, что большую помощь в поимке подозреваемой оказали средства массовой информации, разместившие сведения о разыскиваемой. Женщину поймали на Уралмаше в квартире одного из жилых домов, где проживает её знакомый. Теперь ей грозит до 20 лет заключения.