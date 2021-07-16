Элиста, 16 июля, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Калмыкии запустили мобильное приложение Системы-112, которое позволит оперативно вызвать к месту происшествия экстренные службы. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Glava.region08.ru Приложение Системы-112

В приложении достаточно кратко описать ситуацию и указать адрес. Диспетчеры направят к месту происшествия оперативные службы. В приложении есть интерактивная карта, на которой можно найти ближайшие экстренные службы.

Также сервис оснащён справочной информацией о способах оказания первой помощи и действиях при чрезвычайных ситуациях.