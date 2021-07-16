Выборг, Ленинградская область, 16 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. На трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области в ночь с 17 на 18 июля будет временно перекрыто движение. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-запад».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Трасса «Скандинавия»

Так, с 02:00 до 02:15 с 17 на 18 июля планируется полное перекрытие движения на 94 километре федеральной дороги в районе поселка Заходское в связи с монтажом балок пролётного строения надземного пешеходного перехода.

«Данные работы выполняются в рамках реконструкции участка федеральной дороги с 65-го по 100-й км», — утончили в пресс-службе.