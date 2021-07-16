Москва, 16 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Льготные займы на общую сумму 500 млн рублей выдал Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил 16 июля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Средства получат два предприятия — производитель колбасных изделий и продуктов из мяса «Царицыно» и изготовитель нетканых материалов «Нетканика». Финансирование предназначается на закупку сырья и материалов, а также расширение производства.

«Льготные займы от города — это эффективный инструмент. Он позволяет промышленникам развивать производство и строить планы как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу, учитывая надежность кредитора и сниженные процентные ставки, максимальный размер которых составляет 4%», — сказал Ефимов.

Он отметил, что с начала 2021 года такие займы уже получили четыре предприятия, объём поддержки составил 650 млн рублей. А с 2017 года льготные условия были предаставлены 22 предприятиям на общую сумму 3 млрд рублей.

При этом для «Царицыно» город предоставляет уже третий заём, рассказал заместитель мэра. Первые два на общую сумму 100 млн рублей производитель получил в 2020 году и направил на закупку сырья и материалов. Ещё 200 млн рублей, которые будут предоставлены в 2021 году по новому решению, пойдут на поддержку экспорта продукции.

Как пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, 300 млн рублей, предоставляемые «Нетканике», пойдут на развитие производства нетканых материалов с высокими барьерными свойствами.

«Общий объём инвестиций составит 429 млн рублей, из которых 129 — собственные средства компании», — сказал Прохоров.