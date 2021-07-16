Вашингтон, 16 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Власти США разочарованы отставкой Саада Харири с поста премьер-министра Ливана. Вашингтон настаивает на проведении парламентских выборов в этой стране в 2022 году, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена, которое распространил Госдепартамент.

Флаг Ливана

По словам Блинкена, новость об уходе Харири с поста назначенного премьер-министра стала ещё одним разочарованием для ливанского народа. Харири не смог сформировать правительство. Блинкен подчеркнул, что теперь в Ливане важно сформировать кабинет министров, который способен проводить «приоритетные реформы».

Кроме того, правительству страны следует готовиться к парламентским выборам 2022 года. Их нужно провести вовремя, свободным и справедливым образом.

Госсекретарь США раскритиковал ливанских политиков, которые «впустую растратили последние девять месяцев». Он призвал их переключиться со своих разногласий на формирование правительства, которое отчаянно необходимо народу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля Харири объявил, что уходит с поста премьера, не сумев сформировать правительство Ливана. Страна переживает политический кризис, который спровоцировал мощный взрыв в порту Бейрута в августе 2020 года.

Читайте также: Премьер-министр Ливана подал в отставку, не сформировав правительство