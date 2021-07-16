Москва, 16 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В пятницу, 16 июля, в столице России во второй половине ожидается дождь с грозой, и температура воздуха до +33 °C. Об этом 16 июля рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Гроза в городе

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«Сегодня в Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, +31… +33 °C в столице, +29… +34 °C в Подмосковье. Ветер северный, со скоростью 3−8 метров в секунду, при грозе — порывистый», — приводит его слова РИА Новости.

Также Синенков добавил, что атмосферное давление в городе будет составлять 745 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с 19 июля в Москве изменится погода, из-за чего столбик термометров опустится в среднем на десять градусов.