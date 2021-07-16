Уфа, 16 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. 240 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 44 482 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 41 416 человек, в том числе 256 победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что в Башкирии за сутки констатировали смерть шести пациентов с COVID-19. При этом первый компонент вакцины от этой инфекции получили 794 487 человек, а завершили вакцинацию 472 623 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 июля в республике за сутки выявили 231 случай заражения коронавирусом.