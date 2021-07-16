Москва, 16 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Прощание с актёром и музыкантом и Петром Мамоновым состоится 17 июля, сообщила его вдова Ольга Мамонова.

Цитата из к/ф «Иерей-сан. Исповедь самурая». Реж. Егор Баранов. 2015. Россия Петр Мамонов

«Отпевание будет в Донском монастыре завтра (17 июля), в главном соборе, в 09:30 (мск)», — сказала она ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, основатель и лидер группы «Звуки Му» Пётр Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет.

Ранее он был госпитализирован в тяжёлом состоянии в московскую городскую клиническую больницу №40, где был подключен к аппарату ИВЛ. У него был диагностирован COVID-19.

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