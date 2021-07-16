Ростов-на-Дону, 16 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Крупный производитель хлебобулочных изделий в Ростовской области — компания «Аютинский хлеб» — отправит партию баранок в воинскую часть, где с инспекцией побывал министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Самовар и баранки

«Среди широкого ассортимента компании увидел сушки. И предложил компании поддержать военнослужащих, направив в качестве благотворительности баранки и другие хлебобулочные изделия в воинскую часть, где мы накануне были с министром обороны Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Чтобы баранки могли получать за обедом к чаю не только именинники, а весь личный состав», — написал Голубев в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что главу оборонного ведомства в ходе инспекции воинской части не удовлетворил рацион военнослужащих, на что он обратил внимание губернатора Ростовской области.