Сеул, , 10:15 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь согражданам, проживающим в Мьянме. Об этом 16 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По их словам, на следующей неделе правительство Южной Кореи намерено поставить в Мьянму защитные маски, наборы для самодиагностики для уязвимых слоёв населения Мьянмы, а также 26 кислородных концентраторов для южнокорейцев, проживающих в Мьянме.

Сообщается, что данное решение принято после того, как в Мьянме от COVID-19 скончались трое южнокорейцев.

В настоящее время в Мьянме проживают около 2000 граждан Южной Кореи.